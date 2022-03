Fundsachenbasar und -versteigerung in der Stadthalle Bad Waldsee

In der Stadthalle Bad Waldsee werden am Freitag, 25. März, ab 10 Uhr die bei der Stadtverwaltung angefallenen Fundsachen verkauft. Neben der Fundsachenversteigerung soll es laut einer Pressemitteilung wieder einen Fundsachenbasar geben, so dass viele Besucher für kleinere Gegenstände wie Bekleidung und Handtücher nicht bis zur Versteigerung warten müssen. Besonderheiten und wertvollere Gegenstände können ab 13 Uhr besichtigt und ab 13.30 Uhr ersteigert werden. Alle Fundgegenstände werden nur gegen Barzahlung ausgegeben. Die Versteigerung der Fahrräder findet in diesem Jahr an einem separaten Termin statt. Dieser wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die zu diesem Zeitpunkt geltende Corona-Verordnung ist einzuhalten. Letzte Chance für Personen, die etwas verloren haben: Wer der Meinung ist, dass sein Eigentum als Fundsache länger als ein halbes Jahr bei der Stadtverwaltung verwahrt wurde, hat nun die letzte Gelegenheit, den zum Verkauf und zur Versteigerung stehenden Fundbestand einzusehen und seine Eigentumsverhältnisse an einem bestimmten Gegenstand nachzuweisen.