Fundsachen werden verkauft und versteigert

Fundsachen, die im vergangenen Jahr bei der Stadtverwaltung abgegeben wurden, werden am Freitag, 29. März, in der Stadthalle ab 13 Uhr verkauft. Neben der Versteigerung gibt es auch wieder einen Basar, sodass die Besucher für kleinere Gegenstände wie Bekleidung und Handtücher nicht bis zur Versteigerung warten müssen, heißt es in einer Pressemitteilung. Fahrräder, Besonderheiten und wertvollere Gegenstände können ab 13 Uhr besichtigt und ab 13.30 Uhr ersteigert werden. Die Fundgegenstände werden nur gegen Barzahlung ausgegeben.