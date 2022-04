Fundsachen versteigert: 1025,30 Euro für Hilfspakete

Nach zweijähriger Pause hat die Stadt Bad Waldsee laut Pressemitteilung wieder einen Fundsachenbasar und eine Fundsachenversteigerung veranstaltet. Versteigert wurden nach Angaben der Stadt wertvolle Schmuckstücke. Auf dem Basar gab es jede Menge Kleidung, Brillen, Bücher, Badekleidung, Taucherbrillen, Schwimmflügel, Handtücher und vieles mehr zu erstehen. Die Einnahmen in Höhe von 1025,30 Euro wurden jetzt an den Bad Waldseer Verein Global für bedarfsgerechte Hilfs- und Care-Pakete für die Menschen in der Ukraine gespendet.

Fahrradversteigerung im Mai

Am Freitag, 6. Mai, gibt es dann die diesjährige Fahrradversteigerung. Die Besichtigung der Räder ist ab 13 Uhr möglich, so die Stadt weiter. Beginn der Versteigerung ist um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz der alten Feuerwehr, Friedhofstraße 12.