Fürstliches Golfresort lädt zum „Weinfest am Schloss“

Vier Winzer, viele Weine, leckere Kulinarik und lauschige Sommernächte in romantischer Atmosphäre: Von Freitag, 29., bis Sonntag, 31. Juli, laden die Teams des Restaurants-Cafés „Scala“ und des „Restaurants im Hofgut“ zum „Weinfest am Schloss“ in Bad Waldsee. Die Weingüter Clauß, Aufricht, Lanz und die Sektkellerei Reinecker präsentieren erlesene Tropfen, teilt das fürstliche Golfresort Bad Waldsee mit. Das Weinfest ergänzt das Altstadtfest Bad Waldsee, das am gleichen Wochenende stattfindet.

Neben Wein und einer feinen Küche erwarten die Gäste auch andere Kaltgetränke und die Atmosphäre einer lauen Sommernacht zu Füßen des Schlosses von Fürst Johannes zu Waldburg, Wolfegg und Waldsee, indem nun auch Events über das Fürstliche Golf-Resort Bad Waldsee gebucht werden können. Das „Scala“ setzt auf nachhaltige Küche und die komplette Verwertung seiner pflanzlichen und tierischen Produkte – „from nose to tail“.

Das „Restaurant im Hofgut“ bietet eine Auswahl saisonaler und regionaler Produkte. „Wir freuen uns schon sehr darauf, unsere Gäste mit ausgewählten Spezialitäten in einer außergewöhnlichen Atmosphäre im Zuge des traditionellen Altstadt- und Seenachtsfestes zu verwöhnen“, sagen Sascha M. Binoth, Geschäftsführer der Waldsee Golf-Management GmbH, und Simon Mayer, Geschäftsführer des Restaurants-Cafés „Scala“.

Das „Weinfest am Schloss“ ist ebenso wie das Altstadtfest ein Fest für die ganze Familie. Quer über die gesamte Altstadt hinweg unterhalten Blaskapellen, Rockgruppen sowie die stadtbekannten DJs von Young Culture die Besucher. Ein großer Vergnügungspark und Schausteller mit ihren Fahrgeschäften bieten Abwechslung für Groß und Klein.