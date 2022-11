Für „Aktion Weihnachtspäckchen“ werden Spenden gesucht

Die Aktion Weihnachtspäckchen hat Manuela Pietsch auch in diesem Jahr wieder gestartet. Die Waldseerin ruft zu Spenden für bedürftige Personen, bedürftige Familien mit Kindern sowie bedürftigen Rentnern in Bad Waldsee und im Landkreis Ravensburg auf. Diese Spenden werden benötigt.

Seit etlichen Jahren setzt sich Pietsch rund um Weihnachten ehrenamtlich für Bedürftige ein. So auch in diesem Jahr. Von Bad Waldsee aus unterstützt sie Sozialamt, Caritas, Suppenküche, Nachbarschaftshilfe, Sonja-Reischmann-Stiftung in Ravensburg, Obdachlosenhilfe Ravensburg, Württemberger Hof, Dornahof in Altshausen, ZfP Weissenau, Kontaktladen „Die Insel“ in Ravensburg, Rotes Kreuz und die Kirchliche Kleiderstube Bad Waldsee.

Gutscheine von Lebensmittelhändlern und mehr

Insbesondere Einkaufsgutscheine von Lebensmittelhändlern, Spielwarenhändler oder Schuh- und Texitlgeschäften seien in diesem Jahr wieder gefragt, um bestmögliche und individuelle Hilfe leisten zu können. Hierzu teilt Pietsch mit: Gutscheine bitte je mit Kassenbon abgeben. Das Guthaben war teilweise nicht immer auf der Karte.“ Auch Geldspenden würden der „Aktion Weihnachtspäckchen Bad Waldsee 2022“ helfen.

Dringend benötigt werden haltbare Lebensmittel, „da die Einrichtungen. wie zum Beispiel die Obdachlosen- und Suchtkrankenhilfe und Tafelläden fast nichts mehr von den Discountern erhalten“, so Pietsch. Und so zählt sie Wurstdosen, Kaffee, Fertiggerichte, Dosengerichte, Linsen, Reis, Suppen und Nudeln als optimale Spenden auf. Auch Drogerieartikel seien gefragt, wie beispielsweise Duschgels, Aftershave oder Deos.

Die bedürftigen Kindern würden sich über Spielsachen und Winterkleidung von Größe 98 bis 152 freuen. Auch Winterkleidung, Jogginghosen und Jeans für Männer sowie Winter- und Turnschuhe für Frauen und Männer seien wichtig. Wer Spenden bei Manuela Pietsch in der Molitorstraße 12 abgeben möchte, wird gebeten, dies vorher telefonisch unter Tel.: 07524/8983 anzumelden. Pietsch nimmt die Spenden ab sofort entgegen. Die Aktion läuft bis 16. Dezember.