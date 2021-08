Führungswechsel bei der Tennisabteilung des SV Haisterkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung des SV Haisterkirch waren 51 Mitglieder von derzeit 179 aktiven und passiven Mitgliedern in die Haisterkircher Gemeindehalle gekommen.

Abteilungsleiter Walter Rogg freute sich über diesen außerordentlich guten Besuch und über die Teilnahme der Ortsvorsteherin Rosa Eisele und des SVH-Vorsitzenden Roland Braig. Zu Beginn der Versammlung erhoben sich alle von ihren Plätzen zum stillen Gedenken an die beiden 2020/21 verstorbenen Gründungsmitglieder Karl Fink und Hellmuth Frick.

Die sportliche Bilanz in der vergangenen Saison 2020 war überragend, denn die Herren 30, die Herren 40 und die Herren 50 sicherten sich je die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die jeweils nächsthöhere Klasse. Für Walter Rogg, wie für den seit 28 Jahren äußerst effektiv wirkenden Sportwart Uli Hörmann wird diese erfreuliche Bilanz ergänzt durch ein starkes Zusammenspiel aller Kräfte im geselligen Bereich. So leistete das Wirteteam mit insgesamt 22 Personen 1075 freiwillige Arbeitsstunden und dies im Corona-Jahr 2020. Besonders bedankten sich die beiden bei Platzwart Karl Egger, bei den Pflegern des Rasenbereichs sowie bei den Köchinnen und Köchen.

Kassenverwalter Ralf Stärk informierte detailliert über die finanzielle Entwicklung der Abteilung. Dass im letzten Jahr entgegen aller Erwartungen ein Jahresüberschuss von rund 3800 Euro erzielt werden konnte, wurde mit großem Beifall bedacht.

Jugendleiterin Claudia Gretzbach berichtete über die erfolgreiche Jugendarbeit in bewährter Kooperation mit den Tennisclubs von Bad Waldsee und Gaisbeuren. Vergangenes Jahr waren alle Jugendbegegnungen wegen der Pandemie abgesagt worden. In diesem Jahr zeichnen sich schöne Erfolge der kombinierten Jugendmannschaften ab und dafür bedankte sie sich ausdrücklich bei Rainer Eisele vom TC Bad Waldsee.

Hans-Joachim Wottrich, seit 15 Jahren Spielführer der Hobbymannschaften, berichtete über allseits nette, sportliche und gesellige Begegnungen im Jahr 2020 und 2021. Mit viel Lob und einem Abschiedspräsent bedankte sich Walter Rogg beim Hobby-Coach Hans-Joachim Wottrich, der sein Amt noch bis zum Herbst weiterführt.

Die Entlastung der Vorstandschaft und die Neuwahlen – alles einstimmig – nahm Roland Braig vor. Uli Hörmann übernahm die Abteilungsleitung und Holger Herbst den Aufgabenbereich des Sportwarts.

Prasselnden Applaus erntete am Schluss Walter Rogg, als ihn der neue Abteilungsleiter Uli Hörmann im Auftrag des Württembergischen Tennis-Bunds mit Ehrenurkunde und Ehrennadel in Bronze auszeichnete.