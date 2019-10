Fußwallfahrt: 30 Pilger wandern von Gaisbeuren nach Bergatreute

Die katholische Kirchengemeinde Reute-Gaisbeuren hat im Rosenkranzmonat Oktober zu einer Fußwallfahrt nach Bergatreute eingeladen. Beim Gnadenbild „Maria vom Blut“ aus dem Jahre 1686 in der dortigen Pfarrkirche endete die Wallfahrt mit einer feierlichen Segnungsandacht.

Bei goldenem Oktoberwetter versammelte sich am Sonntag eine große Gruppe von Gläubigen aus Reute-Gaisbeuren, aber auch aus Mittelurbach und Bad Waldsee, in der Leonhardskirche Gaisbeuren. Bei einem kurzen Impuls konnte auch ein vom Kindergarten Gaisbeuren schön gestalteter Erntealtar bewundert werden.

Wallfahrtsleiter Franz Zembrot hatte für alle Teilnehmer einen eigens gestalteten Liedflyer parat. Er empfahl den etwa 30 Wallfahrern, neben den ganz persönlichen Anliegen auch die großen Sorgen in Kirche und Gesellschaft mit ins Gebet zu nehmen: „Vertrauen wir all unsere Anliegen, Bitten, Schmerz und Sorgen der Gottesmutter an, sie ist unsere Fürsprecherin bei Gott.“ Bunt gemischt begaben sich die meist älteren Teilnehmer auf den Weg. Angela Brändle übernahm auf der ersten Etappe das Vortragskreuz.

„Auf der etwa fünf Kilometer weiten Strecke wollen wir gemeinsam beten, singen, sprechen und auch mal schweigen“, so hieß die Losung von Franz Zembrot. „Das Tempo bestimmen die Teilnehmer selbst.“ Es war erstaunlich, dass sich doch mehrere Personen mit einem Alter von über 80 Jahren die Strapazen des zweistündigen Fußmarsches zutrauten. In Dinnenried in der Kapelle mit dem großen Altarbild der Heiligen Familie wurde das Lied „Maria, breit’ den Mantel aus“ gesungen. Auf der weiteren Wegstrecke gab es auch bei einigen mit Blumenschmuck versehenen Wegkreuzen einen kurzen Halt. „Am Kreuz kommt keiner vorbei“, dieses vielsagende Gedicht von Martin Seidenschwang ließ viele Gedanken wach werden.

Bei Familie Denzler/Sauter in Gwigg wartete in der großen Backstube neben Kaffee und Tee frisch gebackenes Zopfbrot mit Butter und Marmelade auf die Pilger. So gestärkt und nach dem Besuch der großen St.-Georg-Kapelle wurde die letzte Etappe gestartet. Die Glocken der Wallfahrtskirche Bergatreute begrüßten die ankommenden Wallfahrer. Diakon Franz Fluhr freute sich in der geschmückten Kirche über den Besuch seiner früheren Kirchengemeinde. Nach dem Wallfahrtslied „Maria, du vom Blute“ und dem eucharistischen Segen wartete der Bus zur Heimfahrt.