Fußgängerin beim Einparken umgefahren

Gerade noch einmal glimpflich ausgegangen ist laut Polizei ein Parkmanöver am Sonntagmorgen in der Waldseer Robert-Koch-Straße. Beim Einparken in eine Parklücke hatte ein 87-jähriger Mann eine dort stehende Frau angefahren, die hierdurch leicht verletzt wurde.

Die Fußgängerin wollte die Parklücke für eine andere Autofahrerin freihalten und stand deswegen mit einer weiteren Frau in der Parklücke, in die der 87-Jährige einfuhr. Der betagte Autofahrer erfasste die 33-Jährige, die daraufhin stürzte. In der Folge verschaltete sich der Senior, fuhr deswegen versehentlich vorwärts und stieß noch einmal gegen die jetzt am Boden liegende Frau. Zum Glück erlitt die 33-Jährige nur leichte Verletzung. Sachschaden entstand nicht.