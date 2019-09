Fußballcamp beim SV Reute startet

In der letzten Woche der Sommerferien ist die Fußballfabrik mit Vertragspartner Alexander Metz von Mittwoch, 4. September, bis Freitag, 6. September zu Gast beim SV Reute. Über 40 Teilnehmer aus der regionalen Umgebung bekommen auf dem Sportgelände am Reutener Durlesbach insgesamt sechs Trainingseinheiten unter qualifizierter Anleitung, Mittagessen und Getränke sind inklusive. Zusätzlich zu den Einheiten gibt es diverse Workshops und Wettbewerbe. Das Camp beginnt am Mittwoch um 9.30 Uhr und dauert an allen drei Tagen bis 16 Uhr. Zum Abschluss gibt es am Freitagnachmittag eine Siegerehrung der Wettbewerbe. Foto: SV Reute