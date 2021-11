Frust und Freude im Bad Waldseer Volleyball

Die Stimmung am Samstagabend in der Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule ist gemischt gewesen. Während die Volleyballerinnen in der Oberliga einen unerwarteten Erfolg gelandet haben, haderten die Volleyballer angesichts einer vermeidbaren Niederlage in der Regionalliga.

Regionalliga: TG Bad Waldsee – VfL Sindelfingen 1:3 (23:25, 25:16, 14:25, 23:25). – Die Zuschauer konnten sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die favorisierten Sindelfinger – immerhin Tabellenzweiter – an diesem Tag bezwingbar gewesen wären. Diesen Eindruck bestätigte die sichtlich unzufriedene Trainerin Evi Müllerschön, die es auf den Punkt brachte: „ Und wieder verloren gegen einen schlagbaren Gegner ...“

Trotz aller Enttäuschung gab es aber auch den einen oder anderen Lichtblick. Zum einen besitzt die TG in Simon Scheerer und Dimar Penner zwei Zuspieler, die ihr Handwerk bestens verstehen, zum anderen spielten in den guten Phasen des Spiels die TG-Angreifer eine beherrschende Rolle, allen voran Pirmin Dewor, Jakob Büker und Marc Moosherr. Letzterer wurde vom VfL zum wertvollsten Spieler der TG gewählt.

Doch konnte man an diesem Abend durchaus auch die dunkle Seite der Bad Waldseer erleben. In entscheidenden Phasen fehlte es den Spielern oft an der letzten Konsequenz, am Abrufen der eigenen Stärken. Dies führte im ersten wie auch im vierten Satz zu vermeidbaren Verlusten. Zu wenig stemmten sich die Waldseer gegen das drohende Unheil, zu unkonzentriert wurden gerade in den Schlusssequenzen der umkämpften Sätze eins und vier reihenweise Chancen vergeben. Zwar waren über weite Strecken Annahme und Aufschlag in Ordnung, doch in den entscheidenden Phasen hatte die TG gerade dort Probleme.

Im ersten Satz lagen die Gastgeber zunächst knapp in Führung, doch zur Satzmitte riss der VfL das Geschehen an sich. Zwar wackelte ihr ansonsten stabiles System, als die TG eine Serie cleverer Aufschläge lieferte, doch die Freude währte nur kurz. In der Endphase spielte Sindelfingen mit Routine und Sicherheit und kam zum 25:23-Erfolg. Offensichtlich musste der VfL im zweiten Satz etwas durchatmen, denn nun zeigten die Gäste unerwartete Schwächen und gravierende Unkonzentriertheiten. Der verhältnismäßig klare Satzausgang für die Gastgeber (25:16) war nicht zuletzt diesen Schwächen geschuldet.

Dann schlug der VfL aber mit Macht zurück. Durchgang drei verlief nahezu wie ein Ungewitter, das über die überforderten Platzherren hereinbrach. Das Ergebnis von 14:25 spricht für sich. Anschließend kämpften die TG-Männer wieder auf Augenhöhe und die Hoffnung, doch noch den Tiebreak und vielleicht einen erfreulichen Schlusspunkt erleben zu können, wuchs. Zur Satzmitte gelangen Moosherr einige präzise Aufschläge – die TG war wieder in Schlagweite zum Gegner. Ab dem 16:16 verschärfte der VfL allerdings das Tempo und spielte ein ungemein druckvolles Volleyball, dem die TG nichts mehr entgegenzusetzen hatte.

Die Niederlage war verdient – und selbst verschuldet. Ohne Zweifel wird der VfL Sindelfingen bei Titelvergabe und Aufstieg ein Wort mitreden. Umso ärgerlicher aus Sicht der TG, dass es an diesem Tag nicht gelang, einen Titelfavoriten ins Stolpern zu bringen. Es wäre möglich gewesen.

TG: Beck, Büker, Dewor, Gronau, Moosherr, D. Penner, K. Penner, Romstedt, Sauerbrey, Scheerer.

Frauen-Oberliga: TG Bad Waldsee – MTV Ludwigsburg 3:2 (21:25, 20:25, 25:16, 26:24, 15:6). – Auch die Bad Waldseer Volleyballerinnen trafen zu Hause auf einen favorisierten Gegner. Zu Beginn wurde der MTV Ludwigsburg seinem Ruf gerecht und spielte ungemein stabil und zielorientiert. Die TG schien noch gar nicht im Spiel angekommen zu sein, da war der erste Satz auch schon weg (21:25). Die Ludwigsburgerinnen spielten auch im zweiten Satz stark weiter. Den Waldseerinnen gelang es nicht, zwingende Angriffe zu inszenieren – nach dem 0:2-Satzrückstand stand das Team frühzeitig mit dem Rücken zur Wand.

Es ist Trainer Agron Jakupi wohl gelungen, in der Pausenansprache die Seinen auf einen besseren Weg zu bringen. Im dritten Satz zeigten die TG-Spielerinnen alle Stärken, die sie in den ersten beiden Durchgängen schmerzlich vermissen ließen. Mannschaftliche Geschlossenheit und ein enormer Kampfgeist prägten jetzt das Bad Waldseer Spiel. Der Erfolg ließ nicht auf sich warten. Harte Aufschläge gelangen jetzt, die von Ludwigsburg nicht entschärft werden konnten. Das Ergebnis des dritten Satzes (25:16) spricht für sich.

Mit Macht stemmten sich die Ludwigsburgerinnen gegen einen möglichen Tiebreak. Doch mit etwas Glück und klarem Kopf erreichten die TG-Volleyballerinnen den von ihnen und den Zuschauern erhofften Entscheidungssatz. Der Tiebreak war dem MTV wohl zu viel. Dem Sturmlauf der Gastgeberinnen konnten sie nichts mehr entgegensetzen, womit ein denkwürdiges Match für die TG ein erfreuliches Ende fand. Auf dieser – gerade auch mentalen – Leistung seiner Spielerinnen wird Jakupi sicher aufbauen können.

TG: Buschbacher, Bertsch, Baer, Weber, Bosch, Graf, Real, Röttger, Wagner.