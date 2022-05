Frühschoppen im Michelwinnader Burghof

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Michelwinnaden veranstaltete am Sonntag, 22. Mai für die Michelwinnader Bevölkerung einen Frühschoppen im Burghof. Viele Blasmusikbegeisterte folgten der Einladung in den Burghof und erlebten einen zünftigen Frühschoppen bei Blasmusik und kühlen Getränken. Dirigentin Karin Michele hatte mit den Musikern ein abwechslungsreiches Programm mit modernen Stücken, Polkas und Märschen einstudiert. Nachdem die Sonne immer wärmer in den Burghof schien, suchten sich die Besucher ein angenehm schattiges Plätzchen unter den Bäumen und die Kinder hatten ihren Spaß beim Spritzen am Brunnen.