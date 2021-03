Frühe Bildung: Ute Stehle ist in Waldsee neue Brückenbauerin

Das Bundesprogramm „Kita-Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung“ soll Chancengleichheit für alle Kinder ermöglichen. Er hat im April 2017 begonnen und geht nun bis Ende 2022 in die Verlängerung. Im Landkreis Ravensburg ist neben Ravensburg, Wangen und Isny auch die Stadt Bad Waldsee mit dabei. Seit dem 1. Januar ist Ute Stehle hier als Brückenbauerin tätig, teilt die Stadt mit.

Im Fokus des Bundesprogramms stehen Kinder und Familien

Im Fokus des Bundesprogramms stehen Kinder und Familien, die bisher nicht oder nur unzureichend Kindertagesbetreuung als Form der frühen Bildung nutzen. Das können Familien mit Flucht- und Migrationsgeschichte sein oder auch Familien, die in ökonomischen Risikolagen, familiärer Bildungsbenachteiligung oder stark belasteten Wohnverhältnissen leben.

Damit alle Kinder und Familien gleichermaßen von früher Bildung profitieren und gleiche Chancen für alle geschaffen werden, leistet die Stadt Bad Waldsee im Rahmen des Bundesprogramms Unterstützung. Die Brückenbauerin bietet Betreuung, Beratung und Begleitung an. Dabei orientiert sie sich stets an den Bedürfnissen der Kinder und Familien.

Familienbesuche, Spielgruppen und gemeinsame Projekte

Alle Angebote sind kostenlos und basieren auf Freiwilligkeit der Familien. Folgende gibt es in Bad Waldsee: Regelmäßige Familienbesuche in städtischen Unterkünften (bedarfsorientierte Betreuung, Begleitung und Beratung), offene Spielgruppen für Eltern und Kinder unter drei Jahren in den städtischen Anschlussunterbringungen für Geflüchtete, das Erstellen von gemeinsamen Projekten mit der Integrationsbeauftragten der Stadt Bad Waldsee und den Integrationsmanagern der städtischen Anschlussunterbringungen sowie den Zuständigen der Obdachlosenunterbringung.

Ferner den Austausch und die Kontaktpflege mit den Integrationsmanagern der in privatem Wohnraum lebenden Geflüchteten, gemeinsame Familienbesuche bei Familienzuwachs mit der Familienbesucherin der Stadt Bad Waldsee bei Familien mit Migrationsgeschichte, die Präsenz im Eltern-Kind-Café bei Begleitung und Betreuung von zugewanderten Familien und die Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen der Stadt Bad Waldsee (trägerübergreifende Einzelfallhilfe nach Bedarf).