Fronhofen und Aulendorf sind in Torlaune

Beim Fußball-Vorbereitungsturnier um den Schussenpokal stehen am Dienstag und Mittwoch in Bad Waldsee die Viertelfinals an. In den Vorrundengruppen gab es einige Favoritensiege, aber auch zwei Überraschungen.

SG Aulendorf – SV Mochenwangen (Di, 17.30 Uhr) – Die SG Aulendorf hatte in ihrer Gruppe überhaupt keine Probleme. Der Kreisliga-A-Club schoss den SC Michelwinnaden mit 7:0 und den SV Horgenzell mit 8:0 vom Platz. Damit ist die SGA sicher auch gegen den Bezirksligisten SV Mochenwangen nicht chancenlos. Mochenwangen schaffte in seiner Gruppe ein 2:2 gegen den FV Ravensburg II und überrollte den SV Alttann mit 7:0.

SV Wolpertswende – SV Blitzenreute (Di, 19.15 Uhr) – Sicher ein eher überraschendes Viertelfinale. Der SV Wolpertswende, der sich in der abgelaufenen Saison nur über die Relegation den Klassenerhalt in der Kreisliga A gesichert hat, kam gegen die SG Baienfurt zu einem 2:2. Gegen den FV Molpertshaus gewann der SVW mit 4:1 und sicherte sich so den Gruppensieg vor den eigentlich favorisierten Baienfurtern. Blitzenreute aus der Kreisliga B war mit der minimalistischen Ausbeute von zwei Treffern äußerst erfolgreich. Durch das 1:1 gegen den SV Haisterkirch und das 1:0 gegen den SV Reute zog der SVB ins Viertelfinale ein.

FV Ravensburg II – SV Horgenzell (Mi, 17.30 Uhr) – Der Titelverteidiger FV Ravensburg II schaffte gegen den Bezirksligisten SV Mochenwangen zwar nur ein 2:2. Gegen den chancenlosen und überforderten SV Alttann ließ es der FV II aber richtig krachen. 11:0 hieß es. Der SV Horgenzell sollte also gewarnt sein. Der Kreisliga-B-Club kam trotz des 0:8 gegen Aulendorf ins Viertelfinale. Der 2:0-Sieg gegen den SC Michelwinnaden reichte, um als einer der besten Gruppenzweiten weiterzukommen.

SV Fronhofen – SV Haisterkirch (Mi, 19.15 Uhr) – Der SV Fronhofen aus der Bezirksliga ist in der momentanen Verfassung durchaus ein Kandidat für den Titel beim Schussenpokal. Den Bezirksligaaufsteiger SV Bergatreute schoss Fronhofen mit 8:0 vom Platz, gegen den Ausrichter FV Bad Waldsee gab es einen 3:0-Sieg. Der SVF ist damit neben Aulendorf die einzige Mannschaft mit zwei Siegen in der Vorrunde. Der SV Haisterkirch aus der Kreisliga A kam gegen den SV Blitzenreute nur zu einem 1:1, gegen den SV Reute gab es aber einen 5:3-Erfolg.