Fröhlicher Schulstart für Haisterkirchs Abc-Schützen

Sicher hätten sie sich gefreut, wenn der 1. Schultag – wie auch geplant – mit Gottesdienst, Begrüßungsaktionen und Vorstellung des Lehrerinnenteams im Freien hätte stattfinden können. Das regnerische Wetter ließ das leider nicht zu. So war man genötigt, die strikten Regeln wegen der Corona-Pandemie einzuhalten.

In all den früheren Jahren war der Pfarrgemeindesaal immer proppenvoll durch viele Angehörige (Großeltern, Paten, Geschwister). Dieses Mal war eben alles anders, denn nur die Eltern durften dabei sein. Den Abc-Schützen wurde von den Zweitklässlern, mit denen sie dann in zwei Klassen jahrgangsgemischt unterrichtet werden, bei dem Einschulungsgottesdienst ein richtig herzlicher Empfang geboten.

Pfarrer Stefan Werner, der auch im Namen seines Amtskollegen von der evangelischen Kirchengemeinde, Pfarrer Wolfgang Bertl, den Ökumenischen Gottesdienst leitete, hatte diesen lebendig, anschaulich und kindgemäß gestaltet.

Die Neuen wurden aktiv eingebunden in eine ausgewählte Geschichte von „Swimmy“, der im großen Meer viele Begegnungen mit Tieren und Pflanzen hatte. „So wie „Swimmy“ im unbekannten Meer werdet ihr jetzt im „Meer der Schule“ die Welt der Zahlen, der Buchstaben, die Natur und vieles mehr kennenlernen“, so die Kernaussage der aufmunternden Ansprache durch Pfarrer Stefan Werner.

Die Lehrkräfte der Grundschule hatten passende Lieder und Texte ausgesucht und zusammen mit Eltern auch Fürbitten vorgetragen. Die Lieder wurden von der Schulleiterin Angelika Holzmann am Klavier recht harmonisch begleitet.

Die Zweitklässler waren voller Eifer dabei, den Neuen die Schule schmackhaft zu machen, ob mit Sprechvortrag zu den mitgebrachten Buchstaben oder bewegungsintensivem „Mambo-Tanz“. Schulleiterin Angelika Holzmann bedankte sich für die Gottesdienstgestaltung und die netten Programmbeiträge. Sie hieß neben den Kindern und deren Eltern auch die neuen und bisherigen Lehrkräfte an der Schule herzlichst willkommen. Auch stellte sie das sechsköpfige Lehrerinnenteam vor. Ein besonderes Dankeschön galt den Mitgliedern des Elternbeirats und des Fördervereins für das Serviceangebot mit Snacks und Getränken im Freien.

Höchst zufrieden zeigte sich die Schulleiterin mit der Versorgung durch Unterrichtsstunden. Denn aufgrund des Organisationserlasses dürfen die 55 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Haisterkirch in vier kombinierten Klassen geführt werden.