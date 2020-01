Fritz Klingele erzählt von Land-Gasthäusern im königlichen Oberamt

Nach der großen Nachfrage seines ersten Büchleins „Waldseer Wirtshausgeschichten“ hat sich der inzwischen 93-jährige Waldseer Alt-Hasenwirt Fritz Klingele entschlossen, ein weiteres Buch zusammenzutragen – diesmal über die Wirtschaften im ehemaligen Oberamt Waldsee. Das teilt Bernhard Schultes mit. Das Königliche Oberamt Waldsee habe von 1807 bis 1938 bestanden und sei an Wirtshäusern reich gesegnet gewesen.

Neben anekdotenreichen Annoncen, die er dem „Waldseer Wochenblatt“ aus dieser Zeit entnommen hat, finden sich in dem Büchlein lesenswerte Hintergrundgeschichten, wie beispielsweise eine typische Bauernhochzeit stattfand, schreibt Schultes.

Im Oberamt Waldsee gab’s 14 Bahnstationen

Wer hätte gedacht, dass im Jahr 1911 im Oberamt Waldsee 14 Bahnstationen beziehungsweise Haltestellen befanden? Allein zwischen Waldsee und Wurzach seien durch einen städteeigenen Bus werktags die Orte Unterscharzach, Eggmannnsried, Ampfelbronn, Mühlhausen, Osterhofen, Hittelkofen und Haisterkirch angefahren und auch Waren befördert worden.

Von A wie „Altthann“ bis Z wie „Zwings“ werden in dem Büchlein 193 Wirtshäuser anhand von Annoncen in den damaligen Zeitungen in Erinnerung gerufen. Dabei wird laut Bernhard Schultes deutlich, dass Wirtshäuser in früheren Zeiten einen viel größeren Stellenwert im Gesellschaftsleben einnahmen als in heutiger Zeit. Auch beim zweiten Büchlein habe er Fritz Klingele unterstützt und den Selbstverlag zusammen mit der Gestalterin Blandina Weber koordiniert.