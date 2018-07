Friedliches Fest trotz zahlreicher Besucher

Die Polizei ist zufrieden mit dem Verlauf des Altstadt- und Seenachtfests in Bad Waldsee.

Laut Pressemitteilung der Beamten hielten sich am Samstag- und Sonntagabend jeweils bis zu 20 000 Besucher beim Altstadt- und Seenachtfest auf. Trotz des hohen Besucheraufkommens verlief die Veranstaltung in der Innenstadt friedlich und ohne größere Zwischenfälle. Die Polizei verzeichnete über das gesamte Festwochenende einen Körperverletzungsdelikt, eine Sachbeschädigung, eine Unterschlagung sowie drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. In drei Fällen leisteten alkoholisierte Personen den Anweisungen der Einsatzkräfte keine Folge und widersetzten sich den Anordnungen, weshalb sie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt wurden. Vier Personen mussten in Gewahrsam genommen werden und erhielten wegen zuvor begangener Ordnungsstörungen beziehungsweise Straftaten einen Platzverweis.