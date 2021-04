Friedhofparkplatz in Bad Waldsee: 22 Plätze kostenfrei

Künftig ist auf 22 Parkplätzen des Friedhofparkplatzes in Bad Waldsee kostenloses Parken möglich. Da die zehn Kurzzeit-Parkplätze in der Wurzacher Straße und am Ravensburger-Tor-Platz zugunsten der Barrierefreiheit wegfallen werden, schafft die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben nun mehrere alternative Parkmöglichkeiten.

Neu ist, dass man auf dem Friedhofparkplatz zukünftig im linken Bereich an der Friedhofsmauer auf 22 Parkplätzen kostenlos parken kann. Auf allen anderen Plätzen am Friedhofparkplatz ist eine Stunde kostenlos, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Samstags und sonntags sei das Parken hier sogar zeitlich unbegrenzt und kostenlos möglich.

Muschgaystraßen: Parken nicht mehr nicht kostenlos möglich

Änderungen gibt es nach weiteren Angaben der Stadt auch auf dem Parkplatz in der Muschgaystraße. Hier entfalle die Möglichkeit, eine Stunde lang kostenlos zu parken. Zudem werden laut Stadt die Gebühren erhöht. „Fünf Minuten Parkzeit kosten jetzt zehn Cent (bisher zehn Minuten für zehn Cent). Die Höchstparkdauer beträgt nun 1,5 Stunden.“

Dauerparken soll vermieden werden

Außerdem werden nach Erläuterungen der Stadtverwaltung auf dem Parkplatz künftig auch am Samstag Gebühren erhoben, um das Dauerparken zu vermeiden und somit den Kunden der Geschäfte in der Wurzacher Straße einen nahe gelegenen Parkraum zu bieten. Sonntags sei das Parken hier weiterhin ohne Zeitbegrenzung und kostenlos möglich.

Auch in der Tiefgarage im Haus am Stadtsee ist das Parken laut Stadt eine Stunde lang kostenlos. In unmittelbarer Nähe zum Haus am Stadtsee sowie zur Wurzacher Straße stünden weitere 36 Parkplätze am Beginn der Hittisweiler Straße zur Verfügung. Dort könne ebenfalls eine Stunde lang kostenlos geparkt werden. „Stadtnahe und kostenlose Parkplätze gibt es zudem beim Freibad, beim Skaterplatz sowie auf ausgewiesenen Teilen des Bleicheparkplatzes.“