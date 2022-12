Friedhof als Ort der musikalischen Begegnung

Die Solidarische Gemeinde Reute-Gaisbeuren lädt ein zu einem besinnlichen und kurzweiligen Konzert am Samstag,10. Dezember, um 17 Uhr in der Aussegnungshalle des Friedhofs Reute. Als Mitglieder der Solidarischen Gemeinde Reute-Gaisbeuren soll diesem Rahmen der Friedhof als Ort der Begegnung gesehen werden, sehen, der solidarisches Miteinander fördert, heißt es in einer Mitteilung. Ein Ensemble des Kirchenchors St. Peter und Paul wird dieses Konzert unter der Leitung von Bernadette Behr gestalten und Lieder zum Advent zur Aufführung bringen. Der Eintritt ist frei, Spende, die der Aktion „Drachenkinder“ von Radio 7 zugute kommen, sind willkommen.