„Friday for Future“: Demo am Freitag in Bad Waldsee

Eine Schülerdemo unter dem Motto „Friday for Future“ findet in Bad Waldsee statt: Eine Gruppe Waldseer Gymnasiastinnen der Klassenstufen 8 bis 10 organisiert diese Kundgebung am Freitag, 12. Juli, in der Innenstadt.

Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Bad Waldseer Bank auf der Grabenmühle. Von dort setzt sich der Zug in Richtung Hochstatt in Bewegung. Hier wird es eine Rede des Organisationsteams zu den wichtigsten Aspekten des Klimaschutzes geben. Wer sich aus den Reihen des Publikums zu Wort melden möchte, kann zum Mikrofon greifen.

Die Veranstaltung ist bei der Stadt angemeldet und rechtzeitig zu Ende, damit die teilnehmenden Schüler ihre Schulbusse am Döchtbühl erreichen.