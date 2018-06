Freudiges „AHA“ bei der Schülerbefreiung

Traditionell am Gumpigen Donnerstag zwingen die Narren die Schulleiter Frank Wiest, Jochen Mikat und Holger Kläger das Schulzentrum Döchtbühl aufzugeben. Die kostümierten Schüler freut es, denn für sie heißt es: Ab zum Haus Albrecht zum Wächsebrauch. Und genau dort hin folgen sie den Kanonieren nach närrischen Gesangs- und Tanzeinlagen.

Bei der Schülerbefreiung bleibt nichts dem Zufall überlassen. Letzten Endes wollen die Narren schließlich auch das letzte Klassenzimmer, sowie das Lehrerzimmer unbesetzt sehen. Daher nimmt Zunftrat Walter Schranz bereits im Herbst den Kontakt mit der Schulleitung auf. Große Lehrerkonferenzen bräuchte es dafür nicht mehr, da der Ablauf immer ähnlich sei. Vor zwei Wochen hat Schranz dann allen mitwirkenden Maskenträger, die sich ab 6. Januar angemeldet haben, Bescheid gegeben. „Heute bleibt uns nur eine halbe Stunde, um uns auf die Schulen zu verteilen. Die Maskenträger gehen dann direkt in die Klassen und holen die Schüler raus,“ sagt der Zunftrat.

Schrättele, Federle, Faselhannes, Narro und Schorrenweible stürmen unter der Führung von Zunftrat Markus Lehmann die Klassenzimmer der Grundschule. Der genaue Blick stellt sicher, dass ja niemand vergessen wird. Die kleinen Prinzessinnen, Cowboys, Piraten und so weiter freuen sich riesig und machen mit lauten „AHA“-Rufen auf sich aufmerksam. In der Empfangshalle schunkeln, singen und tanzen Lehrer, Schüler und Narren. Das Sammlervölkle sorgt für ordentlich Stimmung durch das „Flieger-Lied“ oder „Hol das Lasso raus - wir spielen Comboy und Indianer“.

Unter diesen festlichen Umständen ziehen die drei Schulleiter schnell die weiße Fahne und werden von der Garde abgeführt. Unter der Führung der Kanoniere setzt sich der ganze Narrenzug in Bewegung Richtung Haus Albrecht. In Höhe der Stadthalle schließt sich der Narrenzug der Eugen-Bolz-Schule an und bildet einen endlos wirkenden, bunten Streifen aus fröhlichen Gesichtern. Die Masse versammelt sich vor dem Haus Albrecht zum Wächsebrauch. Die Fenster öffnene sich. Die großen Wächseköpfe erscheinen und die närrische Menschenmenge singt freudig und erwartend Narrenlieder. Dann ist es soweit, Landjäger, Wecken und Brezeln fliegen aus den vier Fenstern und in der unten stehenden Masse werden die Arme bis an die Belastungsgrenze in Richtung Himmel gestreckt. So erfängt der ein oder andere noch sein Frühstück. Ob Klein oder Groß, in den Augen sieht man Freude, auch wenn – wie befürchtet – der letzte Wächsekopf zum Ende seinen leeren Korb aus dem Fenster hält.