Freude über European Energy Award in Gold

Landesumweltminister Franz Untersteller hat am vergangenen Montag in Tübingen insgesamt vier Landkreisen, 17 Städten und 16 Gemeinden aus Baden-Württemberg den European Energy Award verliehen. Sieben besonders erfolgreichen Kommunen konnte er hierbei die Auszeichnung in „Gold“ überreichen – darunter auch erneut die Stadt Bad Waldsee.

„Mit dem Preis würdigen wir das große Engagement der Kommunen, die ihre lokale Energie- und Klimaschutzpolitik mit ganz konkreten Maßnahmen beharrlich und erfolgreich voranbringen“, sagte der Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft laut Pressemitteilung der Stadt. Die Rekordzahl von 37 Gewinnern sende ein starkes Signal für den Klimaschutz im Land aus, so Untersteller. In Baden-Württemberg nehmen aktuell insgesamt 102 Städte und Gemeinden sowie 20 Landkreise am European Energy Award teil. „So viele Teilnehmer gibt es in keinem anderen Bundesland. Das unterstreicht die führende Rolle, die Baden-Württemberg beim Klimaschutz in Deutschland einnimmt“, habe der Minister betont.

Bad Waldsee beteiligt sich seit Sommer 2008 am European Energy Award (eea) und wurde 2011 erstmals als europäische Energie- und Klimaschutzkommune ausgezeichnet. Im Juni 2014 folgte mit großem Erfolg die Re-Zertifizierung, die den Status „Gold“ ermöglichte. Im vergangenen Jahr stand die erneute Re-Zertifizierung an – und trotz stark erhöhter Ansprüche konnte die Stadt ihr hervorragendes Ergebnis mit stolzen 80,4 Prozent sogar übertreffen. Bei der Auszeichnungsfeier am vergangenen Montag hatte nur eine einzige Stadt mehr Punkte (81,5 Prozent) – die gastgebende Stadt Tübingen.

Allein die Städtischen Rehakliniken müssten heute ohne die durchgeführten Maßnahmen jährlich eine Million Euro mehr für Energie ausgeben. Mit dem eea wurden klare Ziele in allen energiepolitischen Handlungsfeldern gesteckt, die die EU-, Bundes- und Landesziele deutlich überschreiten. Bad Waldsee hat mit der Gründung der Stadtwerke im Jahr 2013 die lokale Energiewende beschlossen. Die vorrangigen Ziele sind der Ausbau der Strom- und Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie der Kraft-Wärme-Kopplung und die Reduktion des CO2-Ausstoßes. Heute schon seien zahlreiche „Best-Practice“-Projekte entstanden wie zum Beispiel das Energie- und Klimaschutzkonzept, der Verkehrsentwicklungsplan 2025, das Photovoltaik- und Blockheizkraftwerk-Eigenstromkonzept, das energieeffiziente und ökologische Beschaffungswesen, der jährliche Energie- und Mobilitätstag, das Gewinnen von Junior-Klimaschutzmanagern in Sportvereinen und in Schulen oder die Aktivitäten als „Fairtrade-Stadt“ und als „Kneipp-Premium-Class-Ort“, teilt die Stadt mit. Auch die Auszubildenden der Stadt sowie der Städtischen Rehakliniken seien zu Junior-Klimaschutzmanagern ausgebildet worden und das neueste Projekt – das Quartierskonzept mit Nahwärmeversorgung für die Altstadt und Steinach – stehe quasi in den Startlöchern.