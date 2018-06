Freizeitspieler aufgepasst: Streetball-Turnier in Waldsee

Die TG Bad Waldsee und Young Culture präsentieren erstmals am Samstag, 14. Juli, ab 10.30 Uhr auf dem blauen Hartplatz am Döchtbühlstadion das erste offene Waldseer Streetball-Turnier.

Teilnehmen können Freizeitteams mit Spielern ab 16 Jahren. Je Spiel und Team befinden sich drei Aktive auf dem Feld, sodass die Mannschaften inklusive einem Auswechselspieler aus maximal vier Spielern bestehen dürfen. Während die TG für den sportlichen Ablauf verantwortlich zeichnet, sorgt Young Culture für die Bewirtung von Aktiven und Gästen.

Wie Holger Limbächer, der die Basketballgruppe der TG Bad Waldsee leitet, auf SZ-Anfrage mitteilt, soll das Turnier bei guter Resonanz im nächsten Jahr wieder angeboten werden. Entstanden sei die Idee zu dem Turnier bei Gesprächen in der Basketballgruppe und im Austausch mit dem Verein Young Culture. „So etwas gab es schon seit Jahren nicht mehr in Waldsee. Vielleicht vor zehn bis 15 Jahren mal vom Jugendhaus aus organisiert“, so Limbächer. Bei dem Turnier am 14. Juli gehe es hauptsächlich darum, so etwas mal überhaupt auf die Beine zu stellen und „einen schönen Tag zu haben“.

Die TG-Basketballgruppe wurde laut Limbächer vor etwa vier Jahren gegründet. „Es sind damals vermehrt Anfragen an den Verein gekommen, die Nachfrage nach Basketball war hoch.“ Seitdem treffen sich die Basketballer donnerstags um 19 Uhr am Donnerstag in der Gymnasium-Halle. Die Spieler der Hobbymannschaft sind zwischen 16 und 43 Jahren.