„Freizeitpark am See“: Waldsees Bürgermeister will die kreativen Ideen der jungen Bürger wissen

Das nächste „HenneHörtHin“ steht an – und dieses Mal live. Nach der digitalen Veranstaltung im Februar findet das Jugendbeteiligungsformat wie bereits berichtet dieses Mal im Bad Waldseer Strand- und Freibad statt. Unter dem Motto „Wir brauchen Deine Meinung –Wir brauchen Dich für Deine Stadt“ können sich Jugendliche und junge Erwachsene aus Bad Waldsee und den Ortschaften am Dienstag, 27. Juli, um 18 Uhr mit Bürgermeister Matthias Henne unterhalten und Fragen stellen. Im Mittelpunkt des Treffens steht die geplante Erweiterung des Jugend- und Freizeitareals am Stadtsee und es soll erörtert werden, wie junge Leute daran mitwirken können.

Wie die Stadt nun in einer Pressemitteilung schreibt, sollen die jungen Menschen dem Projekt ihren persönlichen Stempel aufdrücken und einen pfiffigen Namen finden. Allen Jugendlichen, die sich beteiligen, spendiert die Stadt ein Eis. Der Eintritt ins Strand- und Freibad ist an diesem Tag ab 17 Uhr für alle zwischen zwölf und 25 Jahren kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Bei schlechtem Wetter wird das Treffen ins Jugendkulturhaus Prisma verlegt.