Freie Wähler wollen den kommunalen Klimawandel

Nach der Kandidatenvorstellung im Haus am Stadtsee vor gut 150 Besuchern, in der sich die Gemeinderatskandidaten der Kernstadt und der Ortschaften sowie die Kreistagskandidaten präsentiert haben, rückten aktuelle und zukünftige Themen der Ortschaften in den Mittelpunkt.

Die Informationstour führte die potentiellen zukünftigen Mandatsträger der Freien Wähler im Gemeinderat am vergangenen Wochenende folgerichtig in alle Ortschaften.

In der Hofkäserei Maucher in Mittelurbach stand die Erzeugung regionaler Lebensmittel im Mittelpunkt. Käsermeister Georg Maucher stelle seine Produkte vor und eröffnete die Diskussion um steigende behördliche Anforderungen für Kleinbetriebe. Positiv aufgenommen wurde, dass auch die Städtischen Reha-Kliniken zu Produkte aus der Region in ihr Speisenangebot aufnehmen.

Der ehemalige Leiter des Straßenbauamtes Ravensburg Franz Zembrot, der sich in der Solidarischen Gemeinde Reute-Gaisbeuren dem Thema „Heimatpflege“ verschieben hat, informierte über das Moordorf Reute. Es wurde klar, dass der künftige Gemeinderat sich für die Vernässung der Fläche, in der die schützenswerten Holzbauten konserviert werden und für die museumspädagogische Vermarktung dieser Kulturstätte einsetzen muss.

Wie wichtig der ständige Dialog zwischen Räten und Bürgerschaft ist, zeigte sich an der letzten Station des ersten Tages. Die Bauschutt-Recyclinganlage der Firma Hinder in Reute-Gaisbeuren ist für Anwohner eine enorme Belastung. Dem Betrieb wird aber eine Aussiedlung verweigert, obwohl das Kreislaufwirtschaftsgesetz eine hohe Quote an Wiederverwendung wertvoller Rohstoffe fordert.

Am Sonntag trafen im Pfarrgarten Michelwinnaden Kommunalpolitik und Kultur im ganz praktischen Sinn aufeinander. Hier wurde die Wichtigkeit der Kulturförderung auch außerhalb traditioneller Veranstaltungsstätten thematisiert.

In seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Dorfladen Genossenschaft führte Ortsvorsteher Frieder Skowronski die Kommunalpolitiker durch den Dorfladen Michelwinnaden, der inzwischen nicht mehr aus der kleinsten Ortschaft Bad Waldsees wegzudenken ist. Für die „Nicht-Winiger“ wurde der Zusammenhalt und das bürgerschaftliche Engagement vor Ort sichtbar.

Die Stimmung an der Kapelle Osterhofen war zunächst gedrückt. Claudia Waibel berichtet aus Sicht der Kirchengemeinde den unbefriedigenden Zustand der geschlossenen Kapelle. Schnell entwickelte sich eine Diskussion, wie es mit dem kommunalen Gebäude weitergehen kann.

Den Abschluss der Tour bildete die Biogas-Anlage auf dem Hof Dorn-Bohner in Hittisweiler. Mit der Einspeisung in das Stromnetz versorgt Energiewirt Oskar Bohner mit seinem Familienbetrieb inzwischen 1200 Haushalte und verwendet außerdem den überwiegenden Teil der bei der Stromgewinnung erzeugten Wärme selbst. Die Gemeinderäte in spe waren sich einig: „So sieht Energiewende aus, regional und ökologisch.“

Die Freien Wähler freuen sich auf weitere Gespräche auf dem Wochenmarkt am 21. und 25. Mai sowie bei der Vorstellung der Kreistagskandidaten am Donnerstag, 23. Mai in der Mälze ab 19 Uhr.