Freie Plätze in VHS-Kursen

Bei verschiedenen Kursen der Voklshochschule Bad Waldsee gibt es noch freie Plätze.

Beispielsweise im Kurs „Die Rosen-Methode - Den Körper berühren, die Seele erreichen“ (Kurs-Nr. 202-30114) unter der Leitung von Barbara Coatti. In der Ankündigung heißt es: Marion Rosen habe entdeckt, dass emotionale Erfahrungen, die nicht ausgedrückt werden konnten, zu verschiedenen Haltungen führen können. An diesem Abend sollen die Teilnehmer mehr über den emotionalen Bezug zu den Muskeln erfahren. Auf dem Plan stehen Partnerübungen und leichte Bewegungsübungen. Bitte dicke Socken mitbringen. Der Kurs findet am Dienstag, 27. Oktober, von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Praxis für Körpertherapie statt und kostet 14 Euro

Andrea Knörle-Schiegg bietet am Dienstag, 3. November, von 19 bis 20.30 Uhr den Kurs „Die Geheimnisvolle Kraft der Gewürze“ (Kurs-Nr. 202-30712) an. In diesem Vortrag soll der Mystik und Geschichte genauso auf den Grund gegangen werden wie der sensorischen Wahrnehmung von Gewürzaromen und deren Wirkung. Auch ganz praktische Tipps zur Lagerung, Verwendung in der Küche als auch Kombinationsmöglichkeiten werden besprochen. Der Vortrag findet in Raum 3 der VHS statt und die Teilnahme kostet zehn Euro.

Der Frage „Möchten Sie wirklich frei werden?“ (Kurs-Nr. 202-10606) geht Juliane Schneider zweimal mittwochs, ab 4. November, zwischen 19 und 21.30 Uhr nach. Die Teilnahme kostet 31 Euro. Nicht umsonst gibt es im Wortschatz Redewendungen wie „das geht mir an die Nieren“, „das schlägt mir auf den Magen“ oder jemand ist an „zerbrochenem Herzen gestorben“. Im Seminar im Raum 2 der VHS soll ein Weg gefunden werden, der statt in Verkrampfung, Belastung und Bedrückung zu Erleichterung führt. Es gehe um das Loslassen des Alten, damit man frei werden könne für Neues Kurs-Nr. 202-30303

Petra Riedesser führt in die uralte Kunst des Räucherns ein, die in verschiedenen Kulturen der Welt beheimatet ist und deren Ursprung viele tausende Jahre zurück liegt. Geräuchert wird mit Blumen, Kräutern, Wurzeln, Rinden und Harzen. Die diene dem Reinigen von negativen Energien und dem Aufladen mit frischer Energie. Am Mittwoch, 4. November, geht die Referentin von 19 bis 22 Uhr im Pfaffenstüble auf die geschichtlichen Hintergründe und allgemeine Grundlagen ein. Mit gebracht werden soll Schreibmaterial und etwa fünf Euro für Materialkosten. Die Teilnahme kostet 20 Euro.

„Peter Paul Rubens - große Führung mit Erholungspause im Café Klenze“ lautet der Titel der Exkursion nach München unter der Leitung von Beate Scheffold. Die mehrstündige Führung rund um die Werke des flämischen Meisters in der Alten Pinakothek mit Dr. Jürgen Wurst wird von einer Erholungspause im Café Klenze unterbrochen. Treffpunkt ist am Freitag, 6. November, um 7.25 Uhr am Bahnhof Bad Waldsee. Die Rückkehr ist für 20 Uhr geplant. Die Teilnahme kostet 61 Euro.

Ein Training für die Realschulabschlussprüfung im Fach Mathematik (Kurs-Nr. 202-6020) bietet Stefanie Bochtler zehnmal immer freitags, ab 6. November, zwischen 14.30 und 16 Uhr an. Die Teilnehmer wiederholen gemeinsam alle Themen, die man für die Realschulabschlussprüfung braucht, und bearbeiten die Prüfungsaufgaben der vergangenen Jahre. Zusätzlich werden Fragen zum Prüfungsablauf gemeinsam geklärt. Die Teilnahme kostet 70 Euro.