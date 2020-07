Freie Plätze bei Kursen der VHS

Bei einigen Kursen der Volkshochschule (VHS) Bad Waldsee gibt es noch freie Plätze.

So zum Beispiel bei der Zumba-Fitness (Kurs-Nr. 202-30213S) unter der Leitung von Sahra Fuhrmeister. In der Ankündigung heißt es, Zumba sei ein lateinamerikanisch inspiriertes Fitness-Dance-Workout. Schnelle und langsame Rhythmen, ein Musik-Mix aus Salsa, Cumbia, Merengue und ähnlichem werde auf der Basis von Aerobic kombiniert, um eine Balance von Muskelaufbau und Konditionsverbesserung zu erreichen. So sei Zumba ein Ganzkörpertraining für alle Altersstufen. Mitzubringen sind bequeme Kleidung sowie ein Getränk. Veranstaltungsort ist IWO Bad Waldsee in der Steinstraße 13. Kursstart ist am Mittwoch, 15. Juli, von 19 bis 20Uhr. Die Teilnahme nach Anmeldung kostet 27 Euro.

Nachwuchszauberer zwischen 7 und 16 Jahren können sich noch für den Kurs „Zaubern lernen mit Diplom“ (Kurs-Nr. 202-20201) unter der Leitung von Fred Bossie anmelden. In der Zauberschule von Zauberpädagoge Fred Bossie lernen die „Zauberlehrlinge etwas, das nicht jeder kann. Durch das „Zaubernlernen“ soll die Kreativität der Kinder gefördert und das Selbstbewusstsein auf eine positive Art gesteigert werden. Es gibt ein komplett neues Programm. Mit der Schritt-für-Schritt-Methode und anschaulicher Unterweisung sowie einer umfangreichen Zauberbroschüre seien die Zaubertricks eingängig und leicht nachvollziehbar. Der Kurs steigt am Freitag, 7. August, von 10 bis 15 Uhr und kostet fünf Euro.

Ab 14.30 Uhr öffnet die Zauberschule im Gymnastikraum im Erdgeschoss der VHS für Mamas, Papas, Omas, Opas, Geschwister und Interessierte ihre Türen für das Zauberprogramm. Zu guter Letzt gibt es ein Zauberdiplom.

Mitzubringen sind ein buntes Tuch, Schere, Klebestift sowie Brotzeit und Getränk für die Pausen. 40 Euro für Zauberbroschüre, Materialien und Diplom sind bar im Kurs an den Kursleiter zu entrichten.

Zur Nachtwanderung in den Sommerferien (Kurs-Nr. 201-11406) unter dem Motto „Die Nacht der Sternschnuppen“ lädt Andreas Uhl am Dienstag, 11. August, von 21 bis 22.30 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Friedhof im Schorren. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Hobbyastronom Uhl möchte auf dieser Wanderung Sternbilder mittels Sternkarten auffinden. Ein Höhepunkt sollen zudem die Sternschnuppen der Perseiden, im Volksmund auch Tränen des Laurentius genannt, werden, die in diesen Tagen zahlreich vom Himmel huschen. Mitzubringen sind Taschenlampe, Fernglas und Sternkarten (falls vorhanden). Die Wanderung findet nur bei klarem Himmel statt.

Ayhan Hardaldali lädt am Donnerstag, 6. August, von 18 bis 21 Uhr zum Kurs „Vorher-Nachher, ein neuer Typ - Die eigene Schönheit natürlich unterstreichen“ (Kurs-Nr. 202-21402S).

In diesem Seminar will der Imageberater und Maskenbildner zeigen, wie die natürliche Schönheit unterstrichen werden kann. Materialkosten von sechs Euro werden im Kurs erhoben. Mitzubringen sind Schreibzeug und Fotoapparat. Es wird darauf geachtet, dass die erforderlichen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Der Kurs findet im Gymnastikraum der VHS im Erdgeschoss statt und kostet 39 Euro.

„Bauch, Beine, Po - Fitnessgymnastik für Anfänger und Fortgeschrittene“ (Kurs-Nr. 202-30210S) bietet Anita Maria Opitz bei der Waldseer VHS an. Die Kursstunden finden immer freitags von 8.15 bis 9.15 Uhr statt. Die Termine sind 31. Juli, 7., 14., 21. und 28. sowie 4. September. Mitzubringen sind ein großes Handtuch, bequeme Kleidung und Turnschuhe. Veranstaltungsort ist der Gymnastikraum der VHS im Erdgeschoss. Die Teilnahme kostet 32 Euro.