Freibadvorverkauf in Bad Waldsee startet am 19. April

Über diese Nachricht dürften sich die vielen Fans des Waldseer Freibades freuen: Bereits in fünf Wochen beginnt nach Angaben der Stadtverwaltung der Vorverkauf für die neuen Saisonkarten, die dann ab Samstag, 30. April, zum Eintritt in die beliebte Freizeiteinrichtung berechtigen. Der Vorverkauf werde ab Dienstag, 19. April, einerseits direkt an der Kasse abgewickelt, aber auch eine verbesserte digitale Lösung sei in Arbeit. Nach Auskunft der Tourist-Information werde aktuell „mit Hochdruck“ daran gearbeitet und man setze alles daran, dass diese Tickets ebenfalls ab diesem Zeitpunkt „bequem online“ gekauft werden können.

Wie mehrfach berichtet, möchte die Stadt in diesem Sommer unschöne Szenen wie 2021 mit Warteschlangen für Saisonkarten um den halben Stadtsee unter allen Umständen vermeiden und stellt deshalb ihr Vorverkaufssystem auf eine zeitgemäße Lösung um. Ob die Gäste auch in diesem Sommer mit coronabedingten Einschränkungen im Freibad leben müssen, könne - Stand heute - noch nicht verbindlich gesagt werden, heißt es seitens der Tourist-Information dazu weiter. Sobald konkrete Vorgaben bekannt seien, informiere die Stadtverwaltung darüber unter anderem auf ihrer Homepage. Geöffnet ist das Bad zu Saisonstart täglich von 9 bis 19 Uhr.