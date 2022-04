Freibadkarten ab 19. April im neuen Webshop

Alles wird teurer – da machen auch die angehobenen Eintrittspreise für das Waldseer Freibad mit Saisonstart am 30. April keine Ausnahme. Zudem gewährt die Stadt erstmals seit Jahren keinen Frühbucherrabatt mehr beim Kauf der Saisonkarten. Dafür müssen Stammgäste nicht mehr Schlange stehen und können ihre Tickets ab Dienstag, 19. April, von zu Hause aus in einem neuen Ticket-Webshop auf der Homepage der Stadt kaufen. Wer dazu keine Möglichkeit hat, kann dies nach Angaben der Tourist-Information direkt an der Freibadkasse erledigen.

Darum wurde der Preis erhöht

Wie berichtet, segnete der zuständige Ausschuss des Gemeinderates im Februar die Erhöhung der seit 2018 stabil gebliebenen Eintrittspreise ab. OB Matthias Henne begründete diese unpopuläre Maßnahme mit steigenden Energiepreisen und weiteren Investitionen in die beliebte Freizeiteinrichtung. Bekanntlich soll nach Saisonschluss 2022 der veraltete Kassenbereich modernisiert werden und ein Anbau für neue Sozialräume ist ebenfalls in Planung. Für diese Baumaßnahmem veranschlagte die Kommune im Herbst 2021 knapp 400 000 Euro. Der Freibadbetrieb deckt seine Kosten bekanntlich zu etwa 40 Prozent aus den Eintrittserlösen.

Das sind die diesjährigen Preise

Und so sieht die beschlossene Preisstaffelung für die neue Badesaison aus: Saisonkarten: Familien 115 Euro (mit Landesfamilienpass 75 Euro ab drei Kindern), Erwachsene 90 Euro, Jugendliche/ermäßigt 60 Euro; Einzeltickets: Erwachsene vier Euro, Jugendliche/ermäßigt zwei Euro, Abendkarte ab 17 beziehungsweise 18 Uhr an Wochenenden zwei Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Zutritt.

Nach Angaben der Tourist-Information gibt’s zum Saisonstart am 30. April um 9 Uhr erstmals auch keine coronabedingten Einschränkungen mehr im Freibad.