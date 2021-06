Freibad-Saisonkarte: Erster Badegast wartet seit 5 Uhr morgens

Auch für den Vorverkauf weiterer 500 Freibad-Saisonkarten hat sich am Samstagmorgen eine lange Menschenschlange vom Haus am Stadtsee bis ins Freibad zurückgestaut. Der erste Badegast wartete seit 5 Uhr auf das begehrte Dauerticket.

Weitere Personen gesellten sich ab 7 Uhr dazu und warteten geduldig bis zur Schalteröffnung um 10 Uhr. Und siehe da: Keine zehn Minuten später hatte sich die Schlange restlos aufgelöst und alle Wartenden hielten ihre Berechtigungsscheine in Händen, die sie bis Ende Juni im Freibad gegen eine Saisonkarte eintauschen können.

Organisation deutlich besser als vor 2 Wochen

Viele Leute erledigten das aufgrund des Badewetters sofort und so musste man sich dort nochmals etwas im Anstehen üben. Aber es war kein Vergleich mehr zu der stundenlangen Warterei vor zwei Wochen, weil die Stadt ihre Organisation deutlich verbesserte. An fünf Stehtischen wurden im Sekundentakt gut 400 Kärtchen ausgegeben.

Am Ende waren sogar 90 übrig, die an der Freibadkasse zum Verkauf kommen als Saisonkarten, wie Walter Gschwind, städtischer Fachbereichsleiter Wirtschafts- und Kulturraum, auf SZ-Anfrage am Samstagnachmittag informierte. Insgesamt wurden 2000 Jahreskarten ausgegeben bei einer aktuell maximal zulässigen Besucherzahl von 3000.