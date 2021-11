Frederick-Tag begeisterte Kinder und Erwachsene mit vielfältigem Programm

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Frederick-Tag, dem alljährlichen landesweiten Literatur- und Lesefest, hat sich auch in diesem Jahr die Stadtbücherei beteiligt. Vom 7. bis 29. Oktober gab es zahlreiche Veranstaltungen, die Groß und Klein in ihren Bann zogen.

Den Auftakt machte die Münchner Autorin Silke Schlichtmann mit ihrer Schulgeschichten-Reihe über „Matthis“ und seine Streiche – insgesamt fünf zweite Klassen der Döchtbühlschule und der Eugen-Bolz-Schule hatten dabei ihren Spaß. Auch Boris Pfeiffer, einer der Autoren der Kinder-Krimi-Reihe „???-Kids“, begeisterte seine jungen Zuhörenden in der Mediothek in der Döchtbühlschule, wo auch Christian Tielmann die Sechstklässler der Werkrealschule in seine spannende Dystopie „Ocean City“ eintauchen ließ. Ibo Ndiaye bespielte gleich zwei Schauplätze – er war mit seinem Kabarettprogramm „Iboprofen“ im Gymnasium sowie vor ausverkauften Reihen im Foyer der Stadtbücherei zu Gast.

Drei vierte Klassen durften die Räume der Stadtbücherei mit einer Tablet-Rallye zum Thema Frederick-Tag aktiv erkunden und lernten viel über Baden-Württemberg.

Bridge Markland bildete mit dem Schiller-Spektakel „Räuber in the box“ vor vollem Haus den fulminanten Abschluss.