Frauen- und Männerpower

Die Damen des Tennis Clubs Bad Waldsee durften gestern Zuhause einen weiteren Sieg in der Württemberg-Liga gegen den TC Sindelfingen einfahren. Trotz des Ausfalls der Mannschaftsführerin und an Nummer 2 gesetzten Jessica Tagliaferri stand es nach den Einzeln 4:2. Dabei gewann die an Nummer 1 gesetzte Sonja Kohnle Ihr Spiel im hart umkämpften Match-Tie-Break. Auch die Spielerinnen Carmen Rost, Simone Kibele und Christine Schwabe gewannen ihre Einzel deutlich. Das wichtige und entscheidende Doppel haben Nadine Hügel und Simone Kibele deutlich gewonnen. Somit gewannen die Damen des TC Bad Waldsee das Spiel mit 5:4.

Für die Herren 1 des TC Bad Waldsee ging es am vergangenen Sonntag auswärts gegen SG Baienfurt Tennis 1976. Die Mannschaft entschied das Spiel bereits nach den Einzeln mit 5:1 für sich. Es spielten Jakub Belan, Gabriel Schwarz, Manuel Schwarz, Albert Paul und Dietmar Burgmaier. Dietmar Burgmaier gab hierbei sein erfolgreiches Debüt bei den Waldseern nach langjähriger Pause. Auch Markus Gotterbarm kehrte nach Fitnessproblemen wieder zurück zur Mannschaft und verstärkte die Herren 1 im Doppel, welche alle drei klar gewonnen wurden. Somit gewannen die Herren 1 am Ende deutlich mit 8:1 gegen Baienfurt und bleiben weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksklasse 1.