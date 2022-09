Frauen für die Kommunalpolitik stärken

Unter dem Motto „Nach der Wahl ist vor der Wahl“ findet von Dienstag, 25. Oktober, bis Mittwoch, 26. Oktober, ein kommunalpolitisches Seminar für Frauen statt. Der Veranstaltungsort befindet sich in der Schwäbischen Bauernschule in Bad Waldsee. Das Seminar beginnt am 25. Oktober um 9 Uhr und endet am 26. Oktober um circa 16 Uhr.

Im ersten Impulsvortrag kommt Yvonne Heine zu Wort, seit Oktober 2021 Bürgermeisterin der Gemeinde Riedhausen im Landkreis Ravensburg. Sie gibt spannende Einblicke in ihr Amt, das sie mit ihren 25 Jahren als derzeit jüngste Bürgermeisterin Baden-Württembergs ausführt. Am Nachmittag des ersten Tages übernimmt Dorothea Maisch, Moderatorin, Trainerin, Coach und Politikerin auf Kommunal- und Kreisebene. Unter dem Titel „Politik kann MANN – FRAUEN können es auch“ geht es um die politische Beteiligung von Frauen in der Region und im Land. Am Abend bleibt noch Raum sich darüber auszutauschen, wie ein Mandat die persönliche Wahrnehmung und die der Familie in der Öffentlichkeit verändert.

Zu Beginn des zweiten Tages geht es weiter mit Dorothea Maisch und dem Thema „Alles unter einen Hut bringen“: Wie können Frauen ihre unterschiedlichen Rollen von Beruf, Familie und Ehrenamt miteinander vereinbaren? Im weiteren Schritt sollen die Teilnehmerinnen lernen, wie die eigenen Potenziale entfaltet werden können und wie ein resilienter Umgang mit herausfordernden Situationen aussehen kann. Abschließend möchte Dorothea Maisch unter dem Stichwort „Erfolgsfaktor Netzwerk“ mit den Teilnehmerinnen prüfen, wie man gemeinsam voneinander profitiert: Wie kann man sich in der Verfolgung gleicher Ziele gegenseitig unterstützen?

Nach der Coaching-Phase mit Dorothea Maisch mit viel fachlichem Input, Austausch und gemeinsamen Erarbeitens dürfen sich die Teilnehmerinnen zum Abschluss des Seminars zurücklehnen und dem kurzweiligen Vortrag von Nanni Glück lauschen. Nanni Glück, deren Nachname Programm ist, ist unter anderem positive Psychologin, Coach und Lachyoga-Lehrerin. Sie gibt den Anwesenden zwölf alltagstaugliche Tipps an die Hand, wie man die eigenen Ziele und Wünsche zukünftig mit mehr Freude und Leichtigkeit erreichen kann.

Die Kosten für das Seminar (inklusive Seminarunterlagen, Unterkunft und Verpflegung) belaufen sich für beide Tage auf 179 Euro oder 149 Euro ermäßigt für Mitglieder des Landfrauenverbands. Für einen Tag (ohne Übernachtung) fallen Kosten in Höhe von 119 Euro oder 89 Euro ermäßigt für Mitglieder des Landfrauenverbandes an. Eine Anmeldung bis Montag, 19. September, ist erforderlich.