Frau verletzt sich bei Auffahrunfall in Gaisbeuren

Leichte Verletzungen hat am Montagmorgen eine Autofahrerin in Gaisbeuren erlitten, nachdem ihr ein Lastwagenfahrer hinten aufgefahren ist. Das teilt die Polizei mit.

Die 24-Jährige befuhr den Riedweg und hielt an der Einmündung zur Bundesstraße an. Dies erkannte der hinterherfahrende 65 Jahre alte Schwerlastfahrer zu spät und fuhr auf. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen versorgte die Fahrerin medizinisch und brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Schaden, der durch die Kollision an den Fahrzeugen entstand, wird auf jeweils etwa 4000 Euro geschätzt.