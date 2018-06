Frau verletzt sich bei Auffahrunfall

Bein einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 30 im Bereich der Ausfahrt Bad Waldsee Nord hat sich eine 31 Jahre alte Frau am Freitagvormittag leichtere Verletzungen zugezogen. Das berichtet Polizeisprecher Klaus Blaser.

Ein 27 Jahre alter Fahrer eines Ford Fiestas prallte der 31-Jährigen gegen 7.15 Uhr in das Heck ihres Wagens. „Der Mann hatte offenbar aufgrund der blendenden Sonne zu spät bemerkt, dass die Golffahrerin zuvor verkehrsbedingt anhalten musste“, so Blaser. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5 000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.