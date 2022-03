Frau verletzt sich bei Auffahrunfall

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Landesstraße zwischen der B 30, Abfahrt Süd und Bad Waldsee hat sich am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr eine Autofahrerin verletzt.

Die 25 Jahre alte Fiat-Fahrerin war laut der Polizei in Richtung Bad Waldsee unterwegs und bemerkte zu spät, dass der 20-Jährige vor ihr mit seinem Suzuki nach links in die Straße „Ballenmoos“ abbiegen wollte. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden an den beiden Autos wird auf insgesamt etwa 20 000 Euro geschätzt.