Eine Autofahrerin hat am Montagnachmittag beim Linksabbiegen von der Wolfegger Straße in die Richard-Wagner-Straße einen entgegenkommenden VW Polo zu spät gesehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Die VW-Fahrerin wurde dabei laut Polizeibericht leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 15 000 Euro.