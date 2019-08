Frau klaut Dosen und nötigt Mann

Ein 42-jähriger Mann hat am Samstagabend in einem Lebensmittelmarkt in der Gaisbeurer Straße in Reute eine 34-jährige Frau beobachtet, die nach seiner Wahrnehmung Getränkedosen in eine Einkaufstasche packte. Als der Zeuge laut Polizei seinen Einkauf bezahlte, ging die Frau an der Ladenkasse an ihm vorbei, ohne die Ware in der Einkaufstasche zu bezahlen. Der Zeuge verließ das Geschäft und versuchte die mittlerweile in ihren Pkw eingestiegene Frau am Wegfahren zu hindern. Hierzu stellte er sich vor ihren Ford Fiesta.

Die Fahrerin des Ford ließ sich jedoch nicht an der Wegfahrt hindern. Sie fuhr los und nötigte den Zeugen, aus dem Weg zu gehen. Anschließend fuhr sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit vom Parkplatz. Der Polizeiposten Bad Waldsee bittet Zeugen des Vorfalls, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, sich unter Telefon 07524 / 40430 zu melden. Der Zeugenaufruf richte sich insbesondere an einen jungen Mann, der als Kunde im Kassenbereich des Lebensmittelgeschäftes ebenfalls auf die Frau aufmerksam wurde.