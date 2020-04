Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der K 7941 zwischen Reute und Bald Waldsee ist die eine Frau am Dienstagmittag leicht verletzt worden.Kurz vor 13 Uhr fuhr ein Kleinlaster laut Polizeibericht auf der Kreisstraße in Richtung Bad Waldsee. An der Abzweigung zur Kläranlage wollte der Lastwagenfahrer nach links abbiegen und wurde deswegen langsamer. Die ihm nachfolgende Frau erkannte zu spät, dass der 44-Jährige bremst und fuhr von hinten gegen den Lastwagen. Dabei verletzte sie sich leicht. Der herbeigerufene Rettungsdienst brachte die 48-Jährige zur Behandlung ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.