Franziskanerinnen freuen sich über weihnachtliche Weisen

Am Nachmittag des Stefanstages brachte eine Abordnung des Musikvereins Reute-Gaisbeuren den Schwestern des Klosters in Reute ein Ständchen. In den vergangenen zwei Jahren war dies nicht in der Form möglich, da es die Vorgaben des Pandemieschutzes verhinderten. Um so größer war die Freude der anwesenden Schwestern und der Schwestern im Altenheim, in deren Zimmer die Musik übertragen wurde. Dirigent Erich Steiner wählte Musik, die sehr passend zur Weihnachtszeit war. Viele Stücke wurden von den Franziskanerinnen mitgesungen. In ihrer kurzen Ansprache verwies Generaloberin Sr. Maria-Hanna Löhlein auf die Kraft der Musik, die, wie auch das Gebet, für Zusammenhalt, Friede und Hoffnung steht und damit den Kern der Weihnachtsbotschaft mit der Geburt Jesu als Licht der Welt trifft. Auch waren ukrainische Frauen und Kinder in der Marienkapelle anwesend, die seit kurzem als Flüchtende eine Bleibe im Kloster gefunden haben. Für sie war es eine emotionale Situation, da die Musik einerseits die schrecklichen Erlebnisse des Krieges vergessen lässt, aber auch viele Gedanken an die Heimat und die Menschen dort hervorrufen kann.

Am Ende des weihnachtlichen Musizierens in der Marienkapelle intonierte der Musikverein „Stille Nacht“, bei dem die anwesenden Schwestern andachtsvoll mitsangen. Nach dem musikalischen Ständchen luden die Franziskanerinnen alle Musiker*innen bei Punsch und Weihnachtsgebäck zum Beisammensein ein.