Franz Schönberger folgt auf Waldemar Westermayer

Die Ortsobmännerversammlung hat Franz Schönberger zum neuen Vorsitzenden des Bauernverbandes Allgäu-Oberschwaben gewählt, er folgt damit auf Waldemar Westermayer, der 26 Jahre lang an der Spitze des Verbandes stand. Das berichtet der Bauernverband in einer Pressemitteilung.

Unter Einhaltung der Corona-Regeln wählten vergangenen Donnerstag rund 50 Ortsobmänner die neuen Führungsgremien des Bauernverbands im Dorfgemeinschaftshaus in Gaisbeuren. Mit großer Zustimmung wurde Franz Schönberger aus Argenbühl-Eisenharz zum neuen Vorsitzenden gewählt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Er habe kandidiert, weil er für die Mitglieder einstehen wolle, damit Familienbetriebe auch in Zukunft bestehen können. Außerdem wolle er die Verbindung zwischen Verbrauchern und Landwirten stärken. Schönberger arbeitete zuletzt für den Beratungsdienst in Ravensburg und wird ab 1. Juli als freier Mitarbeiter der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlicher Raum (LEL) landwirtschaftliche Betriebe in der Betriebsentwicklung beraten, wie der Verband berichtet.

Komplettiert wird der neue geschäftsführende Vorstand durch die erste Stellvertreterin Roswitha Geyer-Fäßler aus Karsee, dem zweiten Stellvertreter Christoph Stauber aus Amtzell und dem dritten Stellvertreter Joachim Kapler aus Baienfurt. Ebenfalls neu gewählt wurden laut Mitteilung die elf Mitglieder des erweiterten Vorstands, auch hier habe der Verband engagierte Kandidaten aus dem gesamten Verbandsgebiet gewinnen können.

Waldemar Westermayer, der noch bis zum 30. Juni im Amt bleibt, berichtete während der Stimmauswertung über die Verbandsarbeit im vergangenen Jahr. Auf dem Programm standen neben der Grundsteuer, die Afrikanische Schweinpest, die Ausweisung der roten Gebiete sowie das Eckpunktepapier und das Insektenschutzprogramm, so die Mitteilung weiter. Abschließend habe er alle neu gewählten Kandidaten zu ihren Ämtern beglückwünscht und sich bei den ausscheidenden Mitgliedern des bisherigen geschäftsführenden Vorstands, Thomas Hagmann und Wilhelm Heine, für ihren langjährigen Einsatz bedankt.