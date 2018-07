Franz Hegele feierte 80. Geburtstag

Zum 80. Geburtstag hat Alfred Maucher von der Stadtverwaltung Bad Waldsee dem Jubilar Franz Hegele gratuliert, wie aus einer städtischen Mitteilung hervorgeht. Neben den Glückwünschen der Stadt überbrachte er auch ein Präsent. Hegele wurde in Bad Waldsee geboren. Vor einigen Jahren zog er zusammen mit seiner Frau wieder zurück in seine Geburtsstadt. Viele Jahre hatte er zuvor als Berufssoldat in Sigmaringen verbracht. So genießt der Jubilar nun seinen Ruhestand in Bad Waldsee. Dazu gehört auch, dass er gerne die Cafés und Gaststätten besucht. Berufllich war Hegele als Elektronikfachmann bei der Bundeswehr tätig und hatte, wie er berichtete, auch an anderen Standorten interessante Berufsjahre.