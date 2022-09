Franz Gapp fragt sich, was mit Kurbetrieben los ist

Franz Gapp, langjähriger Vermieter im Kurgebiet, fragt sich, „was bloß ist mit unseren Kurbetrieben“. Das sind seine Gedanken dazu:

„Seit Mai gibt es keine ambulanten Badekuren mehr und auch unsere Privatgäste werden abgewiesen, mit der Begründung, wir haben kein Personal. Jetzt ist die Therme wegen technischer Mängel auch noch vorrübergehend geschlossen“, teilt Gapp mit und wundert sich.

Ein Hoch auf die 60er- und 70er-Jahre

Er könne sich noch gut erinnern an die 60er- und 70er-Jahre. „Hier hat man normale Waldseer Bürger, die sich beruflich verändern wollten, oder arbeitslos waren, angelernt um eine Moorpackung oder ein Moorbad herzurichten.

Für diese Tätigkeiten braucht man eigentlich nur zuverlässige Menschen mit guten Umgangsformen und einen guten Willen, um die körperlichen Arbeiten zu bewerkstelligen“, so Gapp. Seiner Meinung nach würde für diese Mooranwendungen nicht unbedingt ausgebildete Physiotherapeuten benötigt.

„Unser ehemaliger Bürgermeister und Kurdirektor Rudolf Forcher, und die vielen Mitarbeiter der Kurbetriebe, haben in dieser Zeit durch gesunden Menschenverstand und ein gemeinsames Miteinander mit der Bevölkerung, Bad Waldsee mit nach vorne gebracht“, lobt Gapp.

Mit dem Bau des Gesundheitszentrums Waldsee Therme seien Arbeitsplätze geschaffen, Ärzte angesiedelt, neue Geschäfte und Hotels eröffnet und Badegäste aus der Region angelockt worden. „Dies hat alles dazu beigetragen, dass es Bad Waldsee finanziell gut geht und dass wir seit dem 1. Januar große Kreisstadt geworden sind.“

Die Besucher bleiben aus

Seit 30 Jahren bietet Gapp Kurgästen Ferienwohnungen an. Aus Erfahrung weiß er, dass durch die vorübergehende Schließung dieser Einrichtungen und das Abwandern von privaten Kurgästen Bad Waldsee gewaltig an Laufkundschaft und Kaufkraft verliert. Es wird laut Gapp weniger eingekauft und weniger eingekehrt. Gaststätten, Beherbergungsbetriebe, Friseure und Ladengeschäfte seien die Verlierer.

„Auch die Besucherzahlen bei den kulturellen Veranstaltungen und den Konzerten der Blaskapellen in der Stadt leiden sehr darunter. Die Reha-Patienten in den Kliniken können diese Lücke in Bad Waldsee nicht komplett ersetzen“, skizziert Gapp, auch Vorsitzender der Stadtkapelle, ein düsteres Bild.

„Ich bin seit 30 Jahren Privatvermieter von Ferienwohnungen und muss seit Mai diesen Jahres für meine Stammgäste, die ambulante Anwendungen bekommen, Termine und einen Fahrdienst nach Bad Wurzach organisieren“, ächzt Gapp. Es sei naheliegend und verständlich, dass diese Gäste das nächste Mal gleich in Bad Wurzach eine Unterkunft suchen, mahnt das Waldseer Original.