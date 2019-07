Französischer Chic zieht ins Erwin-Hymer-Museum ein

In den Sommerferien ist im Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee laut Pressemitteilung einiges los: Viele Französische Camping-Fahrzeuge haben für das Ausstellungs-Programm „Vive la France!“ Einzug in die Ausstellung gehalten. Es findet bis zum 3. November statt. Kinder haben freien Eintritt in die Ausstellung. Schüler, Studenten und Auszubildende über 18 Jahre zahlen einen ermäßigten Preis.

Da gibt es einen robusten Citroën HY und eine knuffige Kastenente mit Campingausbau zu entdecken, oder ein luxuriöses Reisemobil mit Bidet im Bad zu bewundern. Der französische Chic und die kreativen Ideen in den Oldtimern laden laut Museum zum Staunen ein. So gibt es etwa ein kleines Schränkchen für den Pastis, Betten, die aus der Wand geklappt werden und Räume, die sich auseinanderfalten lassen.

Die interaktiven Mitmachstationen bereiten mit einem Augenzwinkern auf die Herausforderungen beim Besuch des Nachbarlandes, auf mehrspurige Kreisverkehre und französische Speisekarten, vor. Für witzige Erinnerungsfotos sorgt die Fotostation „Tour de France“, und ein Bilder-Suchspiel lässt die berühmten Schlösser der Loire entdecken. Zudem wird verraten, wo und wie man in Frankreich am besten campen kann, wie die Plätze ausgestattet sind und welche Planungshelfer es für den Campingurlaub in Frankreich gibt.

Außerdem finden in dem Museum zur Kultur- und Technikgeschichte des mobilen Reisens über die gesamten Sommerferien hinweg Ferienworkshops für Kinder statt. Montags wird bei „Wohnwagen im Schuhkarton“ das Innenleben von Camping-Fahrzeugen unter die Lupe genommen. Die Kinder tauschen sich über eigene Erfahrungen, Vorstellungen und Wünsche aus, schauen sich einige Fahrzeuge in der Ausstellung genauer an und probieren Schubladen, Betten, Kühlschrank und Co. aus. Anschließend können sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihren Traumwohnwagen im Schuhkarton nach eigenen Ideen ausstatten.

Mittwochs lautet das Thema „Windschnittig und leicht – Wir bauen einen Windmesser“: Anhand von unterschiedlichen Materialen erfahren die Kinder, was Leichtbau bedeutet und erkunden die Bauweisen verschiedener Wohnwagen in der Ausstellung. Sie experimentieren mit der Luft und unterschiedlichen Windstärken, bevor sie anschließend ihre eigene Windkiste und/oder einen Windmesser bauen.

Die Workshops sind für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren geeignet, beginnen jeweils um 14 Uhr und dauern rund zweieinhalb Stunden. Die Kosten belaufensich auf zwölf Euro pro Workshop und Kind. Anmeldung und weitere Informationen an der Museumskasse oder unter Telefon 07524 / 97667600.