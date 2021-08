Fragebogenaktion zum Klosterbergprojekt läuft bis 15. August

In den kommenden Jahren stehen im Kloster Reute, an den Schmid‘schen Höfen und den nördlichen Ökonomieflächen große Veränderungen an, wie die Stadtverwaltung Bad Waldsee mitteilt. Um diese Veränderungsprozesse bestmöglich zu steuern, sei die Entwicklung eines Konzepts für die Dorfentwicklung Reutes notwendig. Dieses wird gemeinsam mit den Bürgern sowie weiteren relevanten Akteuren erarbeitet. Anhand eines Fragebogens können sie ihre Einschätzungen, Ansichten und Bewertungen abgeben. Der Fragebogen kann im Internet (www.survio.com/survey/d/reute) ausgefüllt werden. Ausgedruckte Exemplare sind zudem bei der Ortschaftsverwaltung Reute-Gaisbeuren hinterlegt. Bis Sonntag, 15. August, können die ausgefüllten Fragebögen eingeworfen werden. Dafür stehen an folgenden Standorten Sammelboxen bereit: Ortschaftsverwaltung Reute-Gaisbeuren, St.-Leonhard-Straße 7 Kloster Reute sowie Klostergasse 6 (zu Händen Herrn Mellinger). Alternativ können die Fragebögen auch abfotografiert oder eingescannt und per E-Mail an verica.grimm@stadtberatung.info gesandt werden.