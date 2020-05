Die St.-Elisabeth-Stiftung bietet nach eigenen Angaben zum Tag der Pflege am Dienstag, 12. Mai, telefonische Beratung rund um die neue Ausbildung in der Pflege an.

„Vielseitiger, internationaler und besser auf ein späteres Studium im Gesundheitsbereich zugeschnitten“, so fasst Saskia Schädler von der Altenhilfe der St.-Elisabeth-Stiftung die Vorteile der neuen Ausbildung zusammen. Im stiftungseigenen Qualitätsteam habe sie zusammen mit Corinna Kokot und weiteren Fachleuten die komplette Ausbildungsphase neu konzipiert – von der Schulung der Praxisanleiter über die Besuche hin zum regelmäßigen Azubi-Workshop und dem Aufbau neuer Kooperationspartner.

Berufsbilder verschmelzen

Die Berufsbilder Altenpfleger/in, Krankenpfleger/in und Kinderkrankenpfleger/in verschmelzen laut Mitteilung seit diesem Jahr zu einer Ausbildung als Pflegefachmann beziehungsweise Pflegefachfrau. Damit werde die Altenhilfe vor allem um klinisches Fachwissen aufgewertet. Für Saskia Schädler ist das ein notwendiger Schritt: „Durch das Entlassmanagement in den Kliniken brauchen wir in der ambulanten und stationären Pflege viel mehr krankenpflegerisches Fachwissen. Gleichzeitig wächst im Krankenhaus der Anteil an Menschen mit altersbedingter Symptomatik.“

Krankenschwester und Diplom-Berufspädagogin Corinna Kokot ist überzeugt: „Die neue generalistische Ausbildung ist der perfekte Einstieg in die wohl krisenfesteste Branche überhaupt und bietet viele Aufstiegschancen und europaweite Arbeitsfelder. Denn die neue Pflegefachausbildung ist in allen EU-Ländern anerkannt.“