Fröhlich, wie der Faselhannes

Sabine Eichhorn ist eine Frohnatur. Sie lacht viel, unterhält sich gerne und erfreut sich am Leben und der Fasnet. Damit verkörpert die 54-Jährige die Charakterzüge des Faselhannes in idealer Weise und begründet ihre Entscheidung für diese Waldseer Maske mit den Worten: „Ich bin einfach ein Faselhannes.“ Eichhorn lacht, schaut in das geschnitzte Gesicht ihrer Maske, die sie „Hannes“ nennt und hebt die spitzbübische Seite hervor. „Der Faselhannes erzählt nämlich auch witzige Geschichten über die Stadt und die Personen.“

Seit 1992 schlüpft sie in das Häs des Faselhannes. Der Fasnet ist sie gleichwohl schon ein Leben lang verbunden. Kein Wunder, erblickte sie doch inmitten der närrischen Tage das Licht der Welt. Die Faszination für die fünfte Jahreszeit wurde ihr also in die Wiege gelegt. „Meine Mutter Marita Russ ist ein uraltes Schrättele und hat mich schon als junges Mädchen auf die Sprünge mitgenommen“, erinnert sich Eichhorn an die Anfänge. Auch ihr weiteres Leben verlief närrisch. Ihr Mann Ulli springt beispielsweise bereits seit 47 Jahren als Schrättele mit und so hat sich das Fasnetsfieber auch auf ihre drei Kinder Philipp, Anna und Benjamin übertragen. „Als sie noch klein waren, bin ich als Brezga-Bua eingestiegen, weil das mit dem Kinderwagen einfacher zu handhaben war“, meint die Bad Waldseerin, die sich innerhalb der Zunft auch noch als Brauchtumsmitglied und Maskenbetreuerin engangiert. Als Faselhannes genießt sie es, anderen Menschen eine Freude zu bereiten und in lachende Kinderaugen zu blicken. Exemplarisch zählt sie einen kürzlichen Besuch bei Kindern mit Behinderung auf, die ihr mit so viel Herzlichkeit begegneten.

Fünf Eichhörnchen aufgestickt

Aufgrund ihres individuell bestickten Umhangs, der – passend zu ihrem Namen und der Anzahl der Familienmitglieder – fünf Eichhörnchen zeigt, erkennen die Menschen in Bad Waldsee die aufgeweckte Närrin. Daher springt sie am liebsten auswärts. Warum? „Es hat mich schon immer begeistert, eine Maske aufzuziehen und jemand anderes zu sein. Und auswärts bin ich einfach anonym.“ Gute Freundschaften haben sich auf diese Weise schon entwickelt, die speziell zu den Freinächten gefestigt wurden und weiterhin werden. Der Spaß an der Fasnet stellt für Eichhorn also eine treibende Kraft dar und so sehnt sie jährlich den 6. Januar herbei – das Gschellabstauben. „Das ist mein Highlight, weil man das erste Mal das Häs anziehen kann und man merkt, das es zu weit ist, weil man Gänsehaut hat und einem die Haare abstehen. Ab dem 6. Januar ticken die Uhren einfach anders“, verdeutlicht Eichhorn ihre Leidenschaft.

„Bad Waldsee steht Kopf“

Mit Blick auf die bevorstehende Hochfasnet freut sich die dreifache Mutter vor allem auf den Gumpigen Donnerstag. Die Begründung ist einfach: „Weil ganz Waldsee da Kopf steht.“ Und auch in Zukunft bleibt Sabine Eichhorn der Waldseer Fasnet fest verbunden. Vorausschauend hat sie sich bereits ein Schorrenweible erstanden.