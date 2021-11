Fotowettbewerb-Gewinner überzeugen mit tollen Motiven

„Sommer-Action oder Sommer-Chillen“ – so lautete der diesjährige Titel des Ferienspaß-Gewinnspiels, veranstaltet vom Jugendkulturhaus Prisma. Jetzt stehen die Gewinner fest.

Juror war auch dieses Mal wieder Bürgermeister Matthias Henne. „Mir ist die Auswahl wirklich extrem schwer gefallen. Verdient hätten alle elf Teilnehmer einen ersten Platz“, sagte er. Die Wahl für das Siegerbild fiel jedoch schließlich auf das Motiv „Action eingefangen“ von Emil Schoof (13 Jahre). „Chillen oder Action – das entscheide er immer ganz spontan – je nach Wetter und Laune. Aber an einem solchen Tag am See sei ganz klar Action angesagt, sagt Emil.

Das Bild „Hot-Stone-Skelett-Massage“ von Lennart Wieland (14 Jahre) kam auf Platz 2. Lennarts Wahl fiel auf dieses Motiv, da er nach diesem ungewöhnlichen Schuljahr in den Ferien gerne mit einer Hot-Stone-Skelett-Massage gechillt habe, um ausgeruht, fit und mit guter Laune in das neue Schuljahr zu starten.

Am liebsten sportlich unterwegs ist der sechsjährige Anton Madlener. Aber auch etwas Chillen ist mal drin. Anton sei ein „Fegefetz“, sagt seine Mama – immer in Bewegung. Ob beim Klettern, Fußball, Laufen oder Liegestütz – er sei immer dabei. Das Chillen müsse er noch ein wenig üben, aber in Italien sei das nicht ganz so schwer gefallen. Mit seinem „Doppelbild“ gewann Anton den dritten Preis.

Bürgermeister Matthias Henne dankte den jungen Preisträgern, aber auch den nicht anwesenden anderen acht Künstlern fürs Mitmachen und die tollen, kreativen Motive. Einen besonderen Dank richtete er zudem an die Anbieter der Ferienspaß-Angebote. Dieses Engagement sei gerade in der derzeitigen schwierigen Lage keine Selbstverständlichkeit, aber für die Kinder besonders wichtig.

Der Hauptpreis war in diesem Jahr ein E-Scooter. Der zweite Preis ein cooler Kopfhörer und der dritte Preis eine Musikbox. Alle Preise hatte die Kreissparkasse Ravensburg gesponsert. „Ich verspreche, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein und die Preise zu sponsern“, sagte Thomas Gut, der selbst als Kind und Jugendlicher mit großer Freude an vielen Ferienspass-Angeboten teilgenommen hat, deshalb sei ihm das Projekt eine Herzensangelegenheit. Er lobte die Akteure des Jugendkulturhauses dafür, dass trotz der Pandemie der Ferienspaß auch in diesem Jahr organisiert wurde und dankte auch den Anbietern für deren Bereitschaft.