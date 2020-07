Fotografin Katja Gehrung zeigt ihre Bilder in der Kleinen Galerie

Im Kunstraum „Kleine Galerie“ in Bad Waldsee wird am Sonntag, 19. Juli, um 11 Uhr die Ausstellung der Fotografin Katja Gehrung aus Fürth mit dem Titel „Kein Mann in Sicht“ eröffnet. Die Einführung übernimmt Thomas Warndorf, Kulturamtsleiter a.D., Stockach.

Die Vernissage findet unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen statt, Einlass ist nur mit Gesichtsmaske möglich. Vor Ort muss ein Formular zur Kontaktverfolgung ausgefüllt werden. Die Fotografin setzt laut Mitteilung Modell und Objekte in freier Natur oder in „lost places“ wie leerstehenden Häusern oder Fabriken, mit zum Teil Autoladungen voller Möbelstücke und Accessoires in Szene, um die gewünschte Wirkung zu erreichen. Als „Modell“ benutze Katja Gehrung sich selbst. Durch Körperhaltung, Kleidung, Kopfbedeckung und wahlweise Masken will sie zudem seelische Vorgänge sichtbar machen.