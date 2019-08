Fotoausstellung „Unter Strom“ verlängert

Die Fotoausstellung „Unter Strom“ in der Stadtbücherei Bad Waldsee wird aufgrund der starken Nachfrage verlängert. Die Werke des Fotografen Jürgen Votteler aus Bad Waldsee werden laut Pressemitteilung noch bis 31. September zu sehen sein. Wie der Fotograf mitteilt, zeigt er eine Auswahl aktueller Landschaftsaufnahmen, in denen technische Installationen – meist Überlandstromleitungen – eine Rolle spielen. Diese stehen mal im Kontrast zu ihrer Umgebung, mal charakterisieren sie das Erscheinungsbild. „Ihre Ästhetik ist von reiner Funktionalität bestimmt, und doch üben sie einen ganz eigenen Reiz aus, der mich schon als Kind faszinierte, wenn ich in den Feldern und Wiesen meiner oberschwäbischen Heimat unterwegs war“, so Votteler. Die Aufnahmen stammen überwiegend aus der Region. Mittels digitaler Nachbearbeitung hat der Fotograf nach eigenen Angaben Stimmungen und Geometrien hervorgehoben oder Verfremdungen hinzugefügt. Foto: Jürgen Votteler