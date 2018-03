Sogenannte Altsachkundige im Pflanzenschutz sind auch im aktuellen Fortbildungszeitraum 2016 bis 2018 wieder verpflichtet, innerhalb dieser Zeit eine vierstündige Fortbildung zum Pflanzenschutz zu besuchen. Das Landwirtschaftsamt bietet dazu nach eigenen Angaben eine entsprechende Schulung an am Donnerstag, 8. März, im Gasthaus „Adler“ in Gaisbeuren von 10 bis 15 Uhr an. Für die Teilnahmebescheinigung muss ein gültiger Personalausweis mitgebracht werden. Anmeldungen sind möglich bis zum 2. März unter Telefon 0751 / 856010 oder per E-Mail an la@landkreis-ravensburg.de.